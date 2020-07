Crisi post Covid-19, liquidità contro la recessione

Ecomonia nella crisi post Covid-19, a Pausa Caffé l’intervista al professor Piero Carducci.

Dopo la “fotografia” della crisi generata dal lockdown per il Coronavirus, la ricetta per ripartire nell’intervista del direttore Roberta Galeotti all’economista Piero Carducci: “Deve tornare in auge il grande economista John Maynard Keynes, il teorico della spesa pubblica. Occorre un intervento dello Stato per uscire da questo fosso in cui ci ha precipitato la crisi”.

“L’hashtag di questi mesi – ha proseguito il professor Carducci – deve essere #agiresubito. Avremo due terzi delle piccole imprese in crisi di liquidità devastante, quindi bisogna immettere liquidità, rimettere in circolo i soldi”. Quindi l’appello alle famiglie che “possono”: “Consumiamo abruzzese, consumiamo italiano”.