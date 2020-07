Avezzano 2020, Forza Italia manda in scena Anna Maria Taccone

Forza Italia presenta il suo candidato sindaco, Anna Maria Taccone.

“Dopo la precedente esperienza amministrativa, interrotta in anticipo, pensiamo sia legittimo avanzare un diritto di prelazione. Con i dirigenti del Partito abbiamo individuato nella professionista Anna Maria Taccone il nostro candidato ideale”. Ha aperto così la conferenza stampa di presentazione di Anna Maria Taccone, candidato sindaco per Forza Italia, il senatore Nazario Pagano. Alle 11 l’appuntamento in Comune, la seconda presentazione ufficiale dopo quella della Lega di Tiziano Genovesi.

Una coalizione da tenere unita, tre partiti, due candidati sindaci verso il voto di settembre. Anche se, nel caso di FI, come anticipato dal Capoluogo, la candidatura, oggi ufficializzata, sembra mirata ad alzare il prezzo di un accordo delle altre forze di centrodestra già saldo, che ha visto esprimere il candidato da parte del Carroccio.

“Sono una cittadina come tanti, estranea a logiche politiche” ha sottolineato Anna Maria Taccone. “A dir la verità neanche mi piacciono giochetti e incastri che spesso registrano. Io mi alzo la mattina e vado a lavorare e quello che non mi piace, nella politica e nella realtà di Avezzano, è vedere la gara tra personalismi. Si pensa troppo ai propri interessi e troppo poco al bene della città. Ecco perché sono pronta a mettere le mie competenze a disposizione della cittadinanza. Il mio programma è quello di ascoltare il territorio e di lavorare con e per il territorio, collaborando con le realtà del territorio”.

Ma c’è unità nel centrodestra? “La coalizione lavora e si confronta. C’è dialogo. Noi – ha spiegato il senatore Pagano – abbiamo indicato il nostro candidato sindaco perché riteniamo che abbia il profilo ideale per ricoprire la carica di sindaco di Avezzano. Forza Italia, con il sindaco De Angelis era alla guida della città. L’esperienza di cambiamento iniziata con De Angelis si è interrotta a causa di una legge elettorale che deve cambiare. La precedente amministrazione è caduta per una congiura di palazzo. E le conseguenze sono ricadute sugli avezzanesi che hanno visto il comune commissariato per più di un anno e su tutti gli elettori che avevano votato Gabriele De Angelis sindaco di Avezzano. Forza Italia presenta oggi la dottoressa Taccone, professoressa alla Luiss di Roma e già alla guida di Aciam. Siamo sicuri che sarà in grado di conquistare gli avezzanesi e di fare il bene della città”.

A fare eco a Pagano, l’ex sindaco De Angelis, che ha spiegato i perché della sua mancata candidatura: “Come partito abbiamo deciso di esprimere un nostro candidato, individuato nella persona della dottoressa Taccone. Io ho preferito dedicarmi alla mia azienda, soprattutto in questo momento delicato di crisi economica post Covid. Sono sicuro che la coalizione troverà un accordo e che la scelta sarà fatta nel bene della città. Anna Maria Taccone è un cuor di Leone, saprà essere un eccellente sindaco di Avezzano e del suo territorio. Le sue capacità sono state già dimostrate nell’ottima guida, fin qui fatta, dell’Aciam”.