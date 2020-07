Tutti pazzi per L’Aquila, trionfo per lo spot promozionale

Tutti pazzi per l’Aquila e per lo spot che la racconta attraverso le immagini dei suoi simboli.

La città che rinasce, che si rialza in volo e che regala emozioni. Conquista lo spot promozionale del capoluogo, realizzato dall’assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila.

Il Capoluogo ha lanciato un sondaggio per raccogliere le vostre opinioni sul video dedicato alla città, nel delicato periodo della ripartenza post Covid. E il verdetto è stato pressoché unanime: l’88% degli utenti che ha scelto di rispondere ha promosso lo spot.

Il 12% non si è espresso, dichiarandosi ancora non convinto dal video sull’Aquila. Nulla, infine, la percentuale di risposte per l’opzione: ‘Non mi piace’.

L’Aquila può raccontarsi anche in un minuto. Lo dicono gli aquilani e tutti coloro che hanno scelto di rispondere per dire che sì, è questa la strada per ripartire. Ancora una volta. Ancora qui.

#insiemeandràtuttobene

#volainalto

#vienialaquila