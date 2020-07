Santa Maria Goretti, 130° anno dalla nascita: il Cardinale Petrocchi presiede le celebrazioni

Ricorre il 130° anno dalla nascita di Santa Maria Goretti. Celebrazioni a Nettuno, nel rispetto della normativa post Covid. Il cardinale dell’Aquila Giuseppe Petrocchi presiederà le concelebrazioni a Nettuno (Roma).

Santa Maria Goretti è stata proclamata santa da Pio XII 70 anni fa, il 24 giugno 1950. La santa nacque a Corinaldo il 16 ottobre 1890. Verrà ricordata oggi, nel giorno del suo martirio. Alle 18 di questa sera è in programma, infatti, la concelebrazione. Cerimonia presieduta dal cardinale Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, come riporta l’Avvenire.

Nell’ospedale della cittadina sul litorale tirrenico, la piccola Maria, fu ricoverata in gravissime condizioni il 5 luglio 1902, dopo essere stata trafitta per 14 volte con un punteruolo da Alessandro Serenelli, che voleva stuprarla, e reagì con violenza omicida al suo rifiuto.

Operata d’urgenza, la bambina morirà il giorno dopo per una setticemia, perdonando più volte il vicino di casa che l’aveva aggredita ed esprimendo un ultimo desiderio: «Lo voglio con me in Paradiso». A Corinaldo, nel Santuario diocesano a lei dedicato, la giovanissima martire verrà festeggiata domani: alle 21 Messa solenne presieduta da Franco Manenti, vescovo di Senigallia.

Invece Colle Gianturco in Paliano (Frosinone) è il luogo della campagna palianese dove la famiglia Goretti arrivò da Corinaldo nell’ottobre 1896, rimanendovi per due anni e tre mesi, sino al febbraio 1899. Qui, in famiglia, Maria frequentò «la scuola elementare della fede cristiana», riferisce padre Antonio Coppola, passionista della comunità di Santa Maria di Pugliano. Domani alle 18.30 celebrerà una Messa in memoria del martirio della santa nei luoghi legati alla sua vita, che il Comune di Paliano si sta impegnando a restaurare: dalla casa che fu abitata dai Goretti alla cappella vicina. La santa verrà festeggiata anche a Itri (Latina) presso il convento dei padri passionisti: lunedì la Messa solenne alle 18 sarà presieduta da padre Antonio Rungi.