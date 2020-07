Lavanda e olio essenziale, laboratorio alla Riserva Zompo lo Schioppo

MORINO – I lavori del laboratorio organizzato presso la riserva di Zompo lo Schioppo.

Si è svolto, con grande apprezzamento dei partecipanti, il laboratorio per la raccolta della lavanda e distillazione dell’olio essenziale presso la Riserva di Zompo lo Schioppo nel comune di Morino (AQ). I partecipanti hanno raccolto i fiori, nella splendida cornice del borgo di Morino Vecchio riportato alla luce grazie al costante impegno volontario dei cittadini e dell’Amministrazione comunale, guidati dall’erborista Francesco Tomaselli dell’azienda Agricola Fibreno che ha illustrato tutte le proprietà erboristiche della lavanda e di molte altre piante presenti nel sito.

Nel pomeriggio, presso la sede dell’ecomuseo, tutti i partecipanti hanno assistito alla distillazione dell’olio essenziale e dell’aqua di lavanda e partecipato al seminario formativo, tenuto dallo stesso erborista, sulle qualità terapeutiche, alimentari e cosmetiche delle differenti erbe officinali. Parallelamente, da Ivana Salvucci, è stato attivato un laboratorio creativo sull’intreccio dei fiori per realizzare coloratissimi “pomi di lavanda” utilizzati per profumare la biancheria. A conclusione della giornata ognuno ha portato via, come ricordo della giornata, i prodotti del lavoro fatto insieme.

Considerando i positivi riscontri che l’iniziativa ha ricevuto la DMC Marsica intende proseguire su questo filone e proporrà, nei prossimi giorni, un calendario di attività turistiche esperenziali specifiche per la Riserva e la Valle Roveto.