L’Aquila: martedì tempo stabile con qualche nube previsioni

L’Aquila – Martedì condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sempre poco nuvolosi con tempo asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.

In Abruzzo possibilità di piogge sparse nel corso delle ore mattutine su gran parte della regione, fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio; in serata il tempo sarà stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

In Italia al Nord tempo instabile al mattino sull’Emilia-Romagna ma con rapido miglioramento a seguire. Bel tempo e sole prevalente altrove per tutto l’arco della

giornata. Al Centro locali piogge nelle prime ore del mattino su Abruzzo e nord delle Marche,cieli sereni altrove così come al pomeriggio e in serata.

Al Sud intera giornata caratterizzata dal bel tempo ovunque salvo locali acquazzoni sul Molise e qualche rovescio al pomeriggio in Calabria.

Temperature in generale calo specie al Centro-Nord.

www.centrometeoitaliano.it

(Centro Meteo Italiano)