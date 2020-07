Gradimento sindaci, Biondi primo tra gli abruzzesi

L’AQUILA – Governance Poll, la classifica di gradimento dei sindaci italiani: Pieluigi Biondi primo tra gli abruzzesi.

Nell’estate del post Covid 19, in cui la temuta pandemia rallenta ma non molla la presa sull’Italia e sul mondo, il noto giornale economico Il Sole 24 Ore pubblica la Governance Poll, la classifica di gradimento dei sindaci italiani. Classifica che, secondo lo stesso autorevole giornale, premia i primi cittadini che hanno “affrontato in prima linea” l’emergenza: “Quando le difficoltà bussano alla porta di casa, gli italiani cercano le prime risposte dal sindaco. E lo premiano quando le risposte arrivano”. Così, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si vede attribuire una bella 19ª posizione tra tutti i sindaci dei capoluoghi (di regione e provincia) d’Italia. Un’attribuzione ancor più lusinghiera se si considera la Regione Abruzzo, dove Biondi supera tutti i colleghi. La classifica è stata redatta rapportando i voti ottenuti in sede di elezione e il gradimento dei cittadini nel 2020. Biondi, con un 53,5% dei voti rispetto al 58,7% di gradimento nel 2020, fa un balzo di +5,2% che lo porta in testa ai sindaci abruzzesi. Ma non solo, come crescita di consenso in valore assoluto, L’Aquila si piazza al quarto posto a livello nazionale, solo dopo Bergamo, Genova e Venezia.

Dopo Biondi, al 30° posto della classifica generale, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, poi il sindaco di Pescara, Carlo Masci (al 44° posto) e quindi il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto (58° posto).

Per quanto riguarda la classifica generale, sul podio Antonio De Caro, sindaco di Bari, Cateno De Luca, sindaco di Messina, e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.