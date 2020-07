Lega Avezzano, Genovesi: “Via gli extracomunitari dalla casa di riposo di via Toscana”

Lega Avezzano, il candidato sindaco alle elezioni 2020, Tiziano Genovesi, “Via gli extracomunitari dalla casa di riposo di via Toscana.

“Sarà mio impegno restituire la casa di riposo comunale di via Toscana all’originaria e preziosa funzione sociale di centro per anziani, ponendo fine a questo incivile, illegale e pericoloso uso della struttura diventata un luogo di ritrovo e bivacco per extracomunitari senza fissa dimora, che spesso delinquono mettendo a rischio la sicurezza della città e del quartiere”.

Così il candidato sindaco della Lega e del centrodestra, Tiziano Genovesi, dopo il sopralluogo effettuato nella “abbandonata e degradata” casa di riposo del comune di Avezzano di via Toscana, nell’ambito del “viaggio” tra le zone degradate lanciato nei giorni scorsi.

“Cacceremo gli ‘abusivi’, non è possibile che una casa di riposo per giunta pubblica possa avere questo destino – spiega il 40enne imprenditore -, una volta conquistato il Comune interverremo per ripristinare legalità e civiltà”. Nell’ambito della campagna di ascolto, anche questa lasciata nei giorni scorsi, Genovesi ha incontrato i ragazzi della Pro-Loco di via Nuova che – sottolinea il candidato a sindaco alle elezioni amministrative del prossimo mese di settembre – “erano al lavoro per ripristinare la vivibilità del giardino parrocchiale, dedicando il loro tempo alla comunità e a finalità pubbliche. È un esempio etico e straordinario che porterò sempre dentro di me che terrò in seria e rispettosa considerazione per costruire una città nuova e all’altezza dei cittadini che non hanno voce e sono più in difficoltà”.

“Abbiamo lanciato ad Avezzano e nella Marsica una campagna di ascolto e incontro tra la gente al fine di registrare direttamente i bisogni concreti, la segnalazione dei problemi e il suggerimento di proposte risolutive. È con questa ‘materia prima’ che costruiremo il nostro programma elettorale”, conclude Genovesi.