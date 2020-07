Politica

Scuola, Salvini: “150 milioni in più per le paritarie, battaglia vinta dalla Lega”

Via libera libera in Commissione Bilancio all'emendamento Lega sulle paritarie. Salvini: "Grazie all’impegno della Lega arriveranno 150 milioni in più per le scuole paritarie. Dalle parole ai fatti"