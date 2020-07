Rorary Club L’Aquila, Marisa D’Andrea è il nuovo presidente

È la dottoressa Marisa D’Andrea la nuova presidentessa del Rotary club L’Aquila.

Con la tradizionale cerimonia del passaggio del martelletto tenutasi venerdì scorso presso il ristorante “Casale Signorini”, il presidente uscente, il professore Carlo Fonzi ha passato le consegne al termine dell’anno rotariano 2019/2020. Fonzi nel corso della serata ha ripercorso le iniziative portate a termine dal club, pur nelle enorni difficoltà legate al coronavirus.

L’anno guidato da Fonzi si chiude, comunque, con all’attivo una attività di assoluto rilievo per l’attivismo a favore dei giovani e della comunità aquilana e non solo. La presidente entrante, Marisa D’Andrea è medico pediatra molto apprezzata in città e di grande professionalità.

Nel discorso di insediamento ha ringraziato Fonzi e il direttivo uscente. “Sappiamo di dover continuare ad affrontare un periodo duro – ha detto D’Andrea- ma non ci perdiamo certo d’animo e proseguiremo nella missione Rotariana con la determinazione di sempre. Abbiamo vissuto situazioni impattanti e imprevedibili. Ci apriamo alla speranza. È il momento di dare corpo alle parole ed essere di sostegno alla nostra comunità. Dobbiamo aprire di più alle donne e a loro dare incarichi di sempre maggiore impegno.” Ha concluso la neo presidentessa.

Nel corso della serata inoltre è stata nominata alla presidenza del Rotaract (i giovani rotariani) Ilaria Mariani che succede ad Augusto Carducci.