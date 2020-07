Fabio Santavicca nel consiglio direttivo del Parco Gran Sasso e Monti della Laga

Il sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, è stato designato nel consiglio direttivo del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Santangelo: “Rappresenterà la nostra provincia all’interno del massimo organo del Parco”.

“Esprimo viva soddisfazione per la designazione del sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, in seno al Consiglio direttivo del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”, così in una nota Roberto Santangelo, Vice Presidente vicario del Consiglio regionale.

“Santavicca rappresenterà la nostra provincia all’interno del massimo Organo del Parco che ha, tra l’altro, il compito di indirizzo programmatico dell’attività dell’Ente definendo gli obiettivi da perseguire. In questo nuovo incarico il sindaco di Santo Stefano di Sessanio, sono certo, si adopererà per portare avanti i progetti e le istanze del nostro territorio di concerto con gli altri componenti per la tutela e valorizzazione di questa importante area protetta”.

“In attesa della nomina con decreto, da parte del ministero dell’Ambiente che consentirà la piena operatività del Consiglio direttivo – ha aggiunto Santangelo – invio a lui e a tutti i membri le mie congratulazioni, certo che sapranno interpretare al meglio le esigenze della Comunità che rappresentano al fine di promuovere la conservazione e lo sviluppo sostenibile del Parco. Buon lavoro”.