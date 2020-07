El Alamein, il libro di Francesco Fagnani all’Abruzzo Book Festival

El Alamein, sabbia d’intorno roccia nel cuore. Il libro che racconta le memorie del reduce della Folgore Santo Pelliccia, scritto da Francesco Fagnani, concorrerà all’Abruzzo Book Festival.

“Ottobre 1942, El Alamein. Fra le tante unità italiane, in particolare una si distinse per la ferrea determinazione con cui seppe incarnare il valore e la capacità di sacrificio del Soldato italiano: la Divisione paracadutisti Folgore. Santo Pelliccia era uno di loro. Sulle sue memorie e sulla sua vicenda si innestano quelle di altri paracadutisti presenti a El Alamein”.

Questa, in poche righe, la descrizione di un libro sulla storia, la forza e le vicende da El Alamein.

A riportarci tra i valorosi paracadutisti della Folgore è lo scrittore e ricercatore storico Francesco Fagnani. Quando le forze inglesi si contrapposero all’Armata italo-tedesca, dal Mar Mediterraneo alla depressione di El Qattara, la distanza si trasforma, osservata dall’altro, quasi in un serpente luminoso, per “uno dei più grossi bombardamenti di artiglieria della storia“.

Lì in mezzo al marasma, all’estremo sud dello schieramento, in una buca che si insinuava nelle posizioni inglesi, “c’è un paracadutista, Santo Pelliccia, un mitragliere. Io ho avuto la fortuna di raccogliere la sua storia. Mi sono serviti due anni per farlo. Due anni passati al fianco di Santo Pelliccia per ricostruire la sua vicenda umana, inserirla in una narrazione unica, confrontarla e supportarla con fonti bibliografiche e archivistiche dell’Ufficio dello Stato Maggiore dell’Esercito, corredate da cartine che guidano il lettore, passo passo, nello svolgimento della battaglia di El Alamein”, spiega Francesco Fagnani.

Francesco Fagnani, qualche tempo fa, ospite della redazione del Capoluogo, era stato intervistato da Andrea Giallonardo, sul libro che racconta El Alamein.