Travel details, due aquilani lanciano tour operator per fotografi

Travel details è il nuovo tour operator fotografico 100% Made in L’Aquila, nato da un’idea dei giovani Giulio Alesse e Giulia Pignataro.

Giulio e Giulia, due G vincenti e accomunati dalla passione per la fotografia: professionista il primo, con alcune collaborazioni all’attivo con Cinecittà, veterinaria e globe trotter la seconda, talmente appassionata di viaggi e scoperte che stava per rimanere bloccata in America durante l’emergenza Covid.

Rientrata in Italia a marzo, dopo la pandemia, Giulia, insieme a Giulio, ha deciso di creare Travel details, per riunire i tanti appassionati di fotografia con dei viaggi nei posti più belli del mondo per scatti “da paura”.

In Travel Details ognuno ha un compito: Giulia gestisce, (come sempre), organizza, fa e disfa, mentre Giulio, più riflessivo e pacato, fotografa.

“Siamo partiti proprio dall’Aquila – spiegano i due ragazzi al microfono del Capoluogo – e le prima uscita di Travel details saranno il 19 e il 26 luglio nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Abbiamo organizzato una passeggiata con un corso fotografico, si andrà a scattare nella natura con possibilità di avvistamento degli animali e fine giornata ci sarà una discussione con informazioni utili sulle tecniche di fotografia”.

Non solo Abruzzo ovviamente ma tanti i progetti per dopo l’estate.

“Sperando di esserci lasciati la pandemia alle spalle con Travel details stiamo pensando a due viaggi fondamentali per gli amanti della fotografia: Islanda e Marocco, dove è possibile grazie alla particolare conformazione del territorio, realizzare degli scatti unici nel loro genere”.

Per tutte le informazioni e per prenotarsi ai workshop Travel details è presente sui social, Instagram e Facebook.