L’Aquila, Lega in piazza per la campagna di tesseramento 2020

Gazebo della Lega a L’Aquila, al via il tesseramento 2020.

“Si apre domani, sabato 4 Luglio, la nuova campagna di tesseramento 2020 della Lega. Presenti in tutte le piazze d’Abruzzo, oltre che d’Italia, ci potrai trovare anche a L’Aquila, presso Corso Vittorio Emanuele, ai 4 Cantoni, di fronte al bar Rex, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20” afferma il Segretario Comunale della Lega – Salvini Premier dell’Aquila Giorgio Fioravanti. “La campagna di tesseramento e di raccolta firme parte in concomitanza con la manifestazione nazionale del centrodestra in piazza del Popolo a Roma e vuole essere una risposta concreta e democratica alla mancanza di risposte del governo nazionale alle plurime questioni che stanno mettendo in ginocchio il nostro Paese”.

“Saranno raccolte anche le firme per difendere i decreti sicurezza – spiega il coordinatore – e fermare la maxi sanatoria dei clandestini voluta dal governo Conte, dire basta ai vitalizi e per la sospensione dell’invio delle cartelle emesse da Equitalia verso i nostri cittadini, messi già duramente alla prova dalla crisi economica causata dalla pandemia. L’evento sarà un modo per confrontarsi su argomenti di carattere regionale e locale, con i nostri militanti e sostenitori, pronti a dar voce a tutti quei cittadini e quelle imprese che vogliono rialzarsi e tornare a lavorare”.

“La Lega da sempre continua a trarre linfa e ossigeno dal contatto diretto con i cittadini. Ascoltare le loro parole, le loro segnalazioni, i loro problemi, ma anche le loro speranze e i loro suggerimenti, ci sprona a lottare con caparbietà per dare un futuro migliore alla nostra Regione e alla nostra amata Città. Lo strumento democratico della raccolta firme sarà un segnale forte che dalle piazze dovrà essere ascoltato nei palazzi del governo. Venite a firmare per il bene dell’Italia: stop cartelle, stop clandestini, stop vitalizi. Ripartiamo insieme. Insieme per un’Italia che lavora!”.