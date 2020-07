L’Aquila: fine settimana con tempo instabile tra sole e temporali previsioni

L’Aquila – Instabilità diffusa nella giornata di sabato con temporali al mattino e al pomeriggio; piogge previste anche per la serata. Condizioni di tempo stabile attese per la giornata di domenica con sole prevalente nelle ore diurne e ampi spazi di sereno anche in serata. Temperature comprese tra +14°C e +24°C.

In Abruzzo tempo instabile nel corso delle ore diurne di sabato con temporali diffusi su tutto il territorio localmente intensi; fenomeni sparsi previsti anche nelle ore serali specie sulle coste. Condizioni di tempo stabile nella giornata di domenica con sole prevalente nelle ore diurne sulla costa e sulle zone interne; tempo asciutto anche in serata con cieli prevalentemente sereni.

In Italia al Nord tempo inizialmente instabile sull’Emilia-Romagna con acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto altrove con molte nubi. Migliora dal pomeriggio e in serata salvo possibilità di brevi rovesci sui rilievi di Veneto e Friuli. Al Centro maltempo diffuso ad inizio giornata con temporali anche intensi, breve pausa a seguire ma con fenomeni di nuovo in intensificazione al pomeriggio specie su Lazio e Abruzzo. Migliora in serata. Al Sud prima parte di giornata con ampie schiarite, peggioramento in arrivo al pomeriggio e nelle ore serali con temporali anche intensi su Puglia,Basilicata e Calabria. Più asciutto sulle isole.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo al Centro-Sud.

(Centro Meteo Italiano)