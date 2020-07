Incendio a Castelvecchio Subequo, fuoco vicino alle abitazioni

CASTELVECCHIO SUBEQUO – Vigili del Fuoco in azione per diversi focolai che hanno interessato un via a ridosso del centro storico.

Un primo intervento della Polizia municipale e dei dipendenti del comune e il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco da Sulmona hanno evitato che le fiamme danneggiassero le abitazioni di via Fonte, a Castelvecchio Subequo. L’incendio, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato nei pressi del centro abitato di Castelvecchio Subequo.

“Forse un gruppo di ragazzi – scrive su Facebook il sindaco Pietro Salutari – gli autori di un gioco di cattivo gusto che ha causato un incendio in via Fonte a ridosso del centro storico, per fortuna senza gravi conseguenze. Ringrazio i dipendenti del Comune per un primo intervento, il vigile, i Vigili del fuoco di Sulmona che sono arrivati celermente e hanno spento i diversi focolai”.