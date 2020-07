Il Napoli sceglie Castel di Sangro per 5 anni

Castel Di Sangro, vicino all’ufficialità l’accordo per il ritiro del Napoli.

Ormai si tratta solo di aspettare la firma e gli ultimi dettagli. Quest’estate il Napoli andrà in ritiro a Castel Di Sangro. E non solo, l’accordo avrebbe la durata di 5 anni. Queste le indiscrezioni, verificate da fonti qualificate, alla vigilia della firma dell’accordo che dovrebbe arrivare non oltre lunedì.

Per 9 anni il Napoli ha scelto Dimaro, in Trentino, per il suo ritiro estivo. Da quest’anno e – salvo imprevisti – per i prossimi 5 anni, invece, sarà Castel Di Sangro ad ospitare la squadra azzurra allenata da Gennaro Gattuso. Al momento bocche cucite sui dettagli, anche se il sindaco Angelo Caruso a Radio Kiss Kiss ha ammesso: “Tutti gli aspetti contrattuali sono stati definiti, le proposte di contratto sono al vaglio degli uffici per gli adeguamenti consequenziali. Noi avevamo già avviato tutta una serie di cose per il rilancio degli spazi verdi, ironia delle sorte questa grande azione su spazi verdi e pubblici, come bagni anti-Covid ed altre misure, avranno una grande utilità. Per il flusso di persone credo che sia un rebus determinarlo, la capacità di ospitare del nostro territorio può arrivare anche a 100mila persone ma questo nella normalità dei casi”.