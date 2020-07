Francesco Totti e Luciano Zauri a Celano per l’inaugurazione del nuovo polo sportivo sociale

Due campioni del mondo a Celano, per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo e sociale. Francesco Totti e Luciano Zauri sono arrivati questa mattina in città. per il taglio del nastro del nuovo polo celanese in Piazza Vaschette.

Francesco Totti e Luciano Zauri, bandiere rispettivamente di Roma e Lazio, presenti all’evento. Grande emozione a Celano, per un’inaugurazione attesa da tempo, un sogno diventato realtà, come ha dichiarato il primo cittadino Settimio Santilli.

“Sono trascorsi quasi 5 anni da allora.Una promessa che è diventata finalmente realtà per coloro che vogliono semplicemente dignità e rispetto. È stato un percorso irto di ostacoli e di problemi sin dall’inizio. Ma oggi la soddisfazione è enorme e incommensurabile. La disabilità è una condizione, non è una malattia che colpisce persone che spesso questa società emargina. La sensibilità verso queste PERSONE come noi, va coltivata giorno dopo giorno. Devono far parte della nostra società come ne facciamo parte noi. Ti donano sempre tanto amore ed affetto. Oggi siamo noi a donare qualcosa di importante ai nostri amici e alle loro famiglie”.