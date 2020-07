Francesco Totti e famiglia, un pomeriggio di relax nella Riserva di Morino

L’ex campione della Roma e della Nazionale, Francesco Totti, sceglie la Riserva naturale Zompo Lo Schioppo per una giornata di relax tra amici e famiglia.

Dopo il taglio del nastro al Polo sportivo sociale di Celano insieme all’ex allenatore del Pescara Luciano Zauri, l’ex campione della Roma e della Nazionale Italiana, Francesco Totti, ha scelto Morino per un pomeriggio di relax nella Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo, nella frazione di Grancia.

Totti, insieme alla moglie Ilary Blasi e ai figli, ha trascorso alcune ore nella Riserva, con un’escursione alla cascata, immortalata per un post di Instagram che, neanche a dirlo, è diventato subito virale. Una bella pubblicità per la Marsica e per l’Abruzzo.