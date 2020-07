Coronavirus, un nuovo caso a Pescina. L’annuncio arriva dal primo cittadino Stefano Iulianella. Dopo mesi la Marsica registra una nuova positività al Covid19.

“Un nuovo caso di positività al Covid19. È una notizia che mai avrei voluto darvi. Sono in costante contatto con la ASL, che sta tracciando i contatti avuti dall’uomo che ha contratto il virus. Questo nuovo accadimento che ha colpito Pescina e la comunita di Venere, che fino ad oggi non è stata toccata direttamente, ci deve far riflettere: il Coronavirus circola ancora, sia in Italia che nella nostra Città. Rivolgo a tutti voi l’invito di seguire le indicazioni del Ministero della Salute. Distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine sono l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questa maledetta malattia. Non dimentichiamolo”. Questa la comunicazione alla cittadinanza del sindaco Iulianella.

Il Covid19 torna, purtroppo, a colpire la Valle del Giovenco, una delle aree Marsicane che aveva contato il maggior numero di casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.