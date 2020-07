Peainforma, il corso di Management e Sostenibilità con il dottor Enrico Coluzzi

L’AQUILA – Dal 9 all’11 luglio il corso di Management e Sostenibilità di Peainforma.

Sedici ore, suddivise in tre giorni, per il corso “Management e Sostenibilità” organizzato da Peainforma nella propria sede a L’Aquila (strada statale 17bis, n°32) con il dottor Enrico Coluzzi, consulente di direzione aziendale, dottore commercialista e revisore legale. Il dottor Coluzzi si è formato alla Business School della Sorbona a Parigi e sul campo, intervenendo in complessi progetti internazionali al fine di supportare imprenditori, family business e management aziendale nella prevenzione o nella soluzione di incognite in materia di strategia, pianificazione, controllo, crisi di impresa e fiscalità, in ogni fase del ciclo di vita aziendale.

Management e Sostenibilità, il corso di Peainforma.

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 14:00-18:00

• Il bilancio, il Business Plan e la richiesta di un finanziamento: cosa e come

richiedere alle banche in una fase di trasformazione e discontinuità

VENERDÌ 10 LUGLIO 09:00 -13:00

• Pianificare, gestire e controllare: i dati della tua impresa da avere sempre in

tasca (e nell’App)

VENERDÌ 10 LUGLIO 14:00 -18:00

• Creare un’impresa innovativa e insieme valore sostenibile per il cliente e per la

comunità: il

“Business Model Canvas” e la “Value Proposition”

SABATO 11 LUGLIO 09:00 – 13:00

• La strategia “Oceano blu”: Il successo non dipende dalla concorrenza

Virtual Guest: Jean Francois Loddo, Ingegnere, MBA, già ufficiale delle forze speciali francesi “Commando

Marine”, interverrà virtualmente per parlare della gestione di situazioni complesse. spietata

né da costosi budget di marketing, ma da mosse strategiche brillanti, che possono essere

adatte a un uso sistematico da parte di tutte le imprese.

Al termine del corso i partecipanti potranno concordare con il docente 4 ore di consulenza

gratuita personalizzata per analizzare il proprio caso aziendale e rivedere il proprio modello di

business in un’ottica di sostenibilità.

Il costo del corso della durata di 16 ore è di 347 euro (iva inclusa)