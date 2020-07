Incidente mortale ad Aielli, perde la vita un 75enne

Incidente stradale ad Aielli. Perde la vita un uomo di 75 anni.

Grave incidente stradale avvenuto intorno alle ore 19,00 di questa sera sulla Via Tiburtina Valeria, dove un uomo di settantacinque anni è deceduto.

Per cause in corso d’accertamento, due auto hanno avuto una collisione in prossimità dello svincolo autostradale.

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano per estrarre gli occupanti degli abitacoli delle autovetture e mettere in sicurezza l’area.