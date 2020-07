Incidente di San Vittorino, primi miglioramenti per il 20enne di Pizzoli

PIZZOLI – Primi miglioramenti per il 20enne ricoverato a seguito del grave incidente a San Vittorino.

È ancora in gravi condizioni, ma si cominciano a registrare i primi segnali di miglioramento per Daniele Cammarota, 20enne di Pizzoli che una settimana fa ha avuto un brutto incidente stradale.

Il giovane, a bordo della propria auto, a tarda notte stava percorrendo la statale 80 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada e contro un albero.

Violentissimo l’impatto, che ha causato gravissime ferite al giovane calciatore, tesserato con la locale squadra di calcio.

Tutta la comunità fa il tifo per il giovane tutt’ora ricoverato in prognosi riservata presso il Reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Salvatore”.