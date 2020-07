L’Aquila: giovedì tempo stabile al mattino, locali temporali pomeridiani previsioni

L’Aquila – Giovedì tempo stabile in mattinata con sole prevalente, mentre nel pomeriggio si attendono locali fenomeni temporaleschi sparsi; in serata il tempo tenderà a migliorare. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

In Abruzzo tempo prevalentemente asciutto al mattino con ampi spazi di sereno su tutti i settori; nel pomeriggio piogge e temporali si estenderanno su gran parte della regione per poi esaurirsi in serata.

In Italia al Nord tempo instabile fin dal mattino al Nord con temporali su Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Fenomeni in intensificazione al pomeriggio specie al Nord-Est e in movimento entro la serata sui settori di pianura. Maltempo diffuso tra la sera e la notte.Al Centro giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli in prevalenza sereni al mattino poco nuvolosi al pomeriggio. Isolati acquazzoni o temporali pomeridiani solo sull’Appennino centrale. Ampie schiarite dalla serata. Al Sud e sulle regioni meridionali sole prevalente al mattino con innocui addensamenti solo su Molise e Isole Maggiori. Nessuna variazione anche nelle ore pomeridiane e serali con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Isolate piogge solo sul Molise. Temperature minime stazionarie o in calo specie al Nord e massime in lieve aumento.

