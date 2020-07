Gran Sasso, Massimiliano Ossini scalatore d’eccezione sulla Direttissima

Massimiliano Ossini sceglie le vette aquilane, questa volta non per lavoro. Almeno per il momento.

Il conduttore di Linea Bianca ha scalato la direttissima per il Corno Grande, accompagnato dal maestro di sci e accompagnatore di media montagna, Paolo De Luca, e da Roberto De Grazia, del Soccorso Alpino della Polizia di Stato.

Niente telecamere al seguito oggi, anche se il pensiero va alla prossima puntata di Linea Bianca che renderà omaggio, ancora una volta, al Gran Sasso. Parola di Massimiliano Ossini, che saluta i lettori del Capoluogo e annuncia: “Linea Bianca tornerà sul Gran Sasso”.

Al suo fianco, Paolo De Luca, che lo ha ripreso mentre era intento a scalare la direttissima. La montagna aquilana, quindi, potrebbe tornare presto in tv, per un nuovo appuntamento da non perdere.

Ed è proprio per non perdere l’abitudine e per una passione sempre accesa – anche a telecamere spente – che Massimiliano Ossini è tornato sulle nostre montagne, conquistato dalla maestosità del Gran Sasso: una bellezza dinanzi alla quale qualsiasi fatica è più leggera.