Elezioni comunali, a Pescina lista unica per il centrodestra

A Pescina il centrodestra sceglie la lista unica per le prossime elezioni amministrative.

“Anche a Pescina il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative, conformemente alle indicazioni emerse a livello nazionale e regionale”. I responsabili dei partiti di centrodestra di Pescina, Cecilia Marino per la Lega, Mirco Zauri per Fratelli d’Italia e Maurizio Radichetti per Forza Italia, comunicano di aver raggiunto un accordo sulla presentazione di una lista unica alle prossime elezioni amministrative di Pescina, aperta ai movimenti civici attivi sul territorio e al mondo dell’associazionismo.

“Abbiamo cominciato da tempo – scrivono i responsabili locali dei tre partiti – a lavorare sulla stesura delle linee guida del programma elettorale su cui confrontarci e costruire un’ampia e solida base di consenso anche con i movimenti civici presenti e con il mondo dell’associazionismo da sempre molto attivo sul nostro territorio. Negli ultimi giorni abbiamo constatato un crescente entusiasmo e la voglia di molti cittadini di partecipare attivamente alla prossima campagna elettorale, ricevendo un importante contributo di idee su cui fondare il rilancio del nostro paese”.

Per quanto riguarda il capolista, i responsabili di partito precisano che “non verranno prese in considerazione indicazioni imposte dai partiti, bensì il ruolo di candidato Sindaco ricadrà sulla persona che più degli altri sarà in grado di sintetizzare ed unire tutte le varie anime all’interno della coalizione di centrodestra, riuscendo ad ampliare il più possibile la base del consenso anche al di fuori della stessa, con un coinvolgimento numericamente importante di più gruppi, determinanti per il successo della coalizione”.

A breve verrà aperta una sede elettorale.