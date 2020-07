Borse di studio ADSU, per la prima volta in 20 anni c’è la copertura totale

La Giunta regionale assegna 761mila euro all’ADSU di L’Aquila. La presidente Morgante: “Per la prima volta in 20 anni c’è copertura totale”.

Buone notizie per l’ADSU L’Aquila, che con la delibera di Giunta regionale n°360 ha ricevuto 761mila euro a copertura totale delle borse di studio per l’anno accademico in corso. “Come presidente – ha dichiarato la dottoressa Eliana Morgante a IlCapoluogo.it – mi ritengo molto soddisfatta. Sono stati mesi difficili, nei quali ho scelto di non prestare il fianco a strumentalizzazioni, ma ho cercato di lavorare in silenzio, non perdendo mai di vista l’obiettivo, che era quello di garantire il diritto alle borse di studio, e mantenendo un dialogo costante con la Regione, in particolare con l’assessore Fioretti, che ringrazio molto. Quest’azione costante e silenzionsa mi ha dato ragione e sono felice per gli studenti che si vedono riconosciuto questo diritto, come dovrebbe sempre essere”.

Soddisfatto anche il consigliere leghista Simone Angelosante: “Ha pagato l’azione silenziosa e coerente con le finalità dell’azienda, a dimostrazione di quanto sia prioritario per l’attuale governance regionale il diritto allo studio e gli studenti; sono certo che questo è solo il primo di altri traguardi altrettanto importanti. Auguro alla presidente Eliana Morgante, alla quale va la mia stima, e a tutto il consiglio di amministrazione, buon lavoro”.