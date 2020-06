Torrione L’Aquila, 183 mila euro dalla Fondazione Carispaq per il restauro

Torrione L’Aquila, 183 mila euro per i lavori di restauro di uno dei monumenti identitari della città.

L’intervento di restauro del Torrione è interamente finanziato dalla Fondazione Carispaq che questa mattina nella sede della Fontana Luminosa ha presentato il progetto.

La progettazione per il restauro del Torrione è stata invece curata dall’Ance che si occuperà anche della direzione dei lavori.

“Con il restauro del Torrione restituiamo alla città un altro dei suoi beni identitaria – ha detto il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri – Questo progetto è il frutto di un lavoro sinergico e importante tra istituzioni private e pubbliche che hanno avuto come scopo comune l’interesse e il bene della collettività aquilana”.

“Questo lavoro sinergico tra istituzioni – ha aggiunto il sindaco Pierluigi Biondi – ci sta consentendo di lavorare assiduamente per il bene della città. Ora c’è il Torrione, prima ancora c’è stata la riqualificazione del parco del Castello e a breve anche i lavori su Viale Tunisia e Piazza Regina Margherita”.

“Con la giornata di oggi, con l’avvio del cantiere al Torrione, L’Aquila ritrova un altro tratto della sua identità che risulta sempre più innovata e migliorata”, ha concluso il sindaco.

Non solo i lavori al Torrione: questa mattina durante l’incontro, è stato annunciato anche un finanziamento, messo a disposizione sempre dalla Fondazione C arispaq, per un totale di 170 mila euro, con cui verranno riqualificate Piazza Regina Margherita e viale Tunisia.

Il progetto per la riqualificazione della piazza è stato donato alla fondazione dallo Studio2 dell’Aquila degli ingegneri Francesco Giancola e Alessia Rossi.

Nell’intervento sono previsti la ridefinizione degli spazi e degli arredi, la conservazione del verde esistente e la valorizzazione della fontana monumentale che si trova al centro.

L’intervento di piazza Regina Margherita andrà ad integrarsi con quello di ripavimentazione del Corso, che è in via di definizione da parte del Comune dell’Aquila d’intesa con la Soprintendenza.

“Con questa serie di interventi – ha chiarito Taglieri – restituiremo agli aquilani il loro salotto buono. La fondazione sta lavorando facendosi interprete delle istanze dei cittadini e del mondo dell’associazionismo civico. Recuperare i propri monumenti identitari è un altro passo importante per superare definitivamente la tragedia del post sisma in un’ottica di rinascita della città”.

“Con questi interventi ci avviamo a un percorso di recupero che abbracci tutto ciò che si trova intorno ai palazzi ricostruiti o in via di ricostruzione nel cuore storico della città. le cose non si fanno da sole e soprattutto non si fanno da soli: lavorando insieme si può molto di più. per questo, anche la Soprintendenza si mette al servizio in questa opera importante di rinascita”, è stato il commento della soprintendente Alessandra Vittorini.

Di seguito il video con le interviste: