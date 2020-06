L’Aquila, Lucia Arbace lascia il Munda: “Porto questo museo nel cuore”

Lucia Arbace, lascia la direzione del Munda.

Questa mattina la dottoressa Lucia Arbace ha salutato il suo museo e la città, dopo una direzione durata quasi 11 anni e che ha traghettato tutto il Polo museale d’Abruzzo durante il difficile periodo del post sisma.

Ancora non si conosce il nome di chi prenderà il suo posto; anche perchè con la riforma del ministero che spacchetta le dirigenze, al posto della dottoressa Arbace ci saranno due direttori, uno per il Munda (Museo nazionale d’Abruzzo) che va verso l’autonomia e uno per la rete museale regionale.

Fino a settembre ci sarà come direttrice supplente Maria Stella Margozzi; entro quella data dovrebbe arrivare anche la nomina del nuovo direttore che verrà scelto attraverso il bando dei musei autonomi.

“Sono stati 11 anni intensi ma molto impegnativi. Superate le difficoltà però in sinergia con tante realtà abbiamo prodotto dei risultati di cui oggi vado molto orgogliosa. È venuto il tempo di andare ma è solo un arrivederci, L’Aquila, la sua gente, il suo tesoro artistico e umano sono nel mio cuore”, ha detto la dottoressa Lucia Arbace al microfono del Capoluogo.

“Una delle cose di cui vado più fiera – ha aggiunto – è stata nel 2015 l’apertura di questo gioiello, il Munda, dove si trovano opere d’arte importanti come quelle di Saturnino Gatti che erano state giudicate irrecuperabili e invece siamo riusciti a riportarle al loro antico splendore”.

“Sono felice inoltre di aver potuto coniugare durante questo arco di tempo che ci ha visti impegnati nel lavoro di restauro delle opere esposte un alto livello nel restauro e la ricerca scientifica per quantor riguarda lo studio dei materiali”.

“Vi lascio un museo dove si coniugano perfettamente passato, presente e futuro: tra storia e visite anche virtuali, queste ultime fondamentali durante l’isolamento e la chiusura conseguente all’emergenza Covid”.

Il video con l’intervista integrale del Capoluogo alla direttrice Lucia Arbace: