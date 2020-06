Gogesa, Lega: “Cda meglio di un amministratore unico”

L’appello della Lega di Sulmona per il Cogesa: “No all’elezione dell’Amministratore unico, si scelga la forma del Cda, per una gestione più sana e trasparente”.

Martedì 30 giugno è convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e per l’elezione dell’Amministratore unico della Cogesa Spa, poiché dalla riunione del controllo analogo dei Sindaci è emersa la volontà di rinnovare tale forma di amministrazione .

La Lega Salvini Premier di Sulmona ritiene che “Cogesa Spa abbia assunto oggi, dopo decenni di crescita, un ruolo sempre più strategico in Centro Abruzzo, sia in termini di servizi offerti che di occupazione, ed è per questo che riteniamo Cogesa Spa un bene da salvaguardare, soprattutto per il ‘patrimonio umano’ che lo ha fatto crescere negli anni. Pur non entrando ‘adesso’ nel merito dell’ attuale gestione – caratterizzata da numerose zone d’ombra che sarà necessario chiarire quanto prima – la Lega Salvini Premier Sulmona si appella ai Sindaci, che con il loro ruolo primario di soci, hanno la ‘responsabilità’ di garantire una gestione oculata e trasparente, nell’interesse della Cogesa Spa e di conseguenza nell’interesse delle Comunità che rappresentano. La Lega Salvini Premier di Sulmona pertanto, esprime il suo netto dissenso sulla formula dell’Amministratore unico, chiedendo che, per una più sana e trasparente gestione, si scelga la forma di conduzione del Consiglio di Amministrazione.