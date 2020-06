Contratto di fiume, convocata l’assemblea dei sindaci

MORINO – Dopo gli sversamenti inquinanti nel Liri, si riunisce l’assemblea dei sindaci sottoscrittori il Contratto di fiume.

Il Sindaco del Comune di Morino Roberto D’Amico, Comune capofila del “Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri” e il Sindaco del Comune di Capistrello Francesco Ciciotti, in qualità di portavoce dei Sindaci, dopo i recenti fatti che verificatisi relativamente agli sversamenti inquinanti nel fiume Liri (cui ha fatto seguito l’incontro, convocato dal Sindaco Giuliano Lancia presso il Comune di San Vincenzo Valle Roveto il 20 giugno 2020, nel quale le associazioni e i soggetti portatori d’interesse rappresentanti il territorio hanno manifestato l’esigenza di una ricognizione delle attività svolte dal Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri) hanno convocato l’Assemblea istituzionale dei Sindaci sottoscrittori il Contratto di fiume per il giorno 10 luglio 2020 alle ore 17:30 presso la sede della Riserva Naturale Regionale di “Zompo lo Schioppo” in Grancia di Morino.

Nell’Assemblea saranno acquisite le Deliberazioni di tutti i Consigli Comunali per la costituzione del Forum dei portatori d’interesse territoriali del “Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri”. L’approvazione dell’atto per la costituzione del Forum da parte di tutti i Comuni aderenti e la costituzione operativa di tutti gli organismi riconosciuti nel Contratto, sono lo strumento istituzionale e di partecipazione pubblica attraverso il quale interloquire in forma coesa ed efficace con gli organismi di governo regionale, provinciale e nazionale. La partecipazione attivata dal forum territoriale potrà consentire di sviluppare un confronto, una strategia e le conseguenti progettualità necessarie per intervenire sull’intero sistema di tutela della qualità territoriale, che lega il bacino idrico del Fiume Giovenco, del Fucino, con il fiume e la Valle del Liri.

Nella stessa Assemblea – propongono i due Sindaci- saranno valutate le attività istituzionali già poste in essere, con la fissazione di un incontro, da tenersi nella settimana successiva, con tutte le associazioni e i portatori d’interesse territoriali. Nell’incontro saranno illustrate le attività istituzionali svolte e le prime relazioni tecniche ricognitive sulla qualità fluviale del Liri, realizzate dal Contratto di Fiume con il progetto di empowerment delle istituzioni locali “L.I.R.I.”, per condividere l’assunzione delle conseguenti iniziative per la difesa e la salvaguardia del bacino fluviale e del bacino e del fiume del Liri.