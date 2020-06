Rigatoni di grano duro con sughetto di piccadilly e ricotta di capra

Per i Pasticci di Ale un piatto unico, leggero e gustoso…



Ingredienti:

– rigatoni di grano duro

– pomodorini piccadilly

– ricotta di capra

– olio evo

– parmigiano

– basilico per la decorazione





Preparate un sughetto con i pomodorini, dopo averli accuratamente lavati. Potete scegliere come base un po’ di acqua, per i più piccoli, oppure un soffritto di olio e cipolla.

Una volta che il sughetto sarà pronto, usate il passaverdura per eliminare la pelle dei pomodori e rendere il composto liscio ed omogeneo. Quindi, aggiungete della ricotta di capra ed amalgamante per bene il tutto.

Cuocete i rigatoni in acqua bollente e, una volta pronti, aggiungeteli al sughetto. Condite con un filo di olio evo a crudo ed un pochino di parmgiano.

Infine, decorate con un paio di foglioline di basilico lavate ed asciugate.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/06/rigatoni-di-grano-duro-con-sughetto-di.html?view=flipcard