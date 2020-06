L’Aquila, Piazza Duomo con vista…raccolta differenziata

L’Aquila centro, quello che non ti aspetti si chiama raccolta differenziata nel cuore di Piazza Duomo.

Tra i palazzi e le chiese rinate, di fronte al Duomo di San Massimo ancora incerottato, non mancano servizi. Come quello della raccolta differenziata che incornicia il perimetro di Piazza Duomo: senza regalare, tuttavia, una bella vista.

Plastica, carta, vetro, umido. I cassonetti per la raccolta differenziata ci sono tutti, è la posizione a non convincere. «L’immagine stonata che risulta, direttamente dal cuore del capoluogo di regione, è quella di un deposito rifiuti, seppure ordinato, a pochi passi dal Duomo di San Massimo, simbolo della città. E non è di certo un bel biglietto da visita», scrivono alcuni lettori alla nostra redazione.

Decoro urbano e bellezza possono comunque andare d’accordo. «Basterebbe, forse, coprire i cassonetti o renderli meno in bella vista, in una delle maggiori città del Centro Italia», sottolineano i cittadini.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.