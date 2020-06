Coronavirus, bonus al personale sanitario: passa l’emendamento Lega

Decreto Rilancio, Lega: “Grande vittoria per l’approvazione dell’emendamento per bonus economico a medici, infermieri e personale sanitario”.

“Grande vittoria della Lega. Ieri, in Commissione Bilancio alla Camera, la Lega è riuscita a convertire il governo al buonsenso, infatti è stato approvato il nostro emendamento per il riconoscimento di bonus economico ai medici, infermieri e a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nell’emergenza anti Covid-19″. Così in una nota i parlamentari abruzzesi Giuseppe Bellachioma, capogruppo Commissione Bilancio, il segretario regionale onorevole Luigi D’Eramo e il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, aggiungendo: “La Lega lo aveva promesso e si è impegnata per tramutare le parole in fatti”.