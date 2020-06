Scurcola Marsicana, incendio in un silos di segatura

Intevento dei Vigili del fuoco per un incendio presso la zona industriale di Scurcola Marsicana: a fuoco un silos di un’industria del legno.

Incendio di un silos contenente segatura questa mattina all’interno di una nota azienda dedita alla lavorazione del legno, nella zona industriale di Scurcola Marsicana. Il silos, per cause in corso d’accertamento, è improvvisamente andato a fuoco.

I Vigili del fuoco di Avezzano, sopraggiunti in forza tre automezzi, hanno dapprima raffreddato l’esterno, poi aprendo i portelloni dell’involucro, ha svuotato il contenitore della segatura accesa.

L’intervento, durato circa due ore, ha evitato la propagazione dell’incendio alle vicine strutture della fabbrica ove era presente un alto quantitativo di legname.