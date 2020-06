Ripulito il defibrillatore imbrattato, Azimut: “Grazie”

L’AQUILA – Gruppo di volontari ripulisce il defibrillatore imbrattato. I ringraziamenti dell’associazione Azimut.

Questa mattina un gruppo di cittadini volontari si è attivato per ripulire il defibrillatore installato a Piazza Palazzo, che nei giorni scorsi era stato imbrattato. I ringraziamenti dell’Associazione Azimut: “Ringraziamo di cuore i cittadini che si sono attivati – di Domenica mattina – per ripulire la colonnina. C’è una citta che non si arrende e che contribuisce alla rinascita della nostra comunità con piccole ma importanti azioni quotidiane.”