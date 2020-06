Giuseppe Del Grande compie 101 anni, l’abbraccio di Campana di Fagnano Alto

Grande festa a Campana di Fagnano Alto per i 101 anni di Giuseppe Del Grande.

Lo scorso anno era stato il fratello tornato appositamente dall’Australia per festeggiare i suoi 100 anni a fare una grande sorpresa a Giuseppe Del Grande che, per i suoi 101 anni, ha avuto l’intero paese a festeggiarlo.

“Auguri di buon compleanno a Giuseppe Del Grande, da, non di, Campana, ivi non circoscritto. Deliziati dai tuoi racconti, la cui storicità, anche di insegnamento “colturale”, esalta sempre la presenza della tua e solo tua, amata Caterina. Auguri Nonno Peppe, da Silvio da Campana, non di e ivi non circoscritto. Auguri, Auguri, Auguri Giuseppe Del Grande” da Silvio, Rosa, Barbara e Lorenzo.

“Un uomo sempre sorridente, lucido e determinato, che insegna ogni giorno a tutti noi il rispetto e l’amore per la terra e per i suoi preziosi frutti. Auguri Peppe! Auguri speciali da David, Roberta, Daniele e Andrea”.

Tanti auguri anche da tutta la redazione de IlCapoluogo.it.