Emergenza Poesia, le stelle di Edith Södergran

“Le stelle” di Edith Irene Södergran per la rubrica Emergenza Poesia, a cura di Alessandra Prospero.

Quando viene la notte,

io sto sulla scala e ascolto,

le stelle sciamano in giardino

ed io sto nel buio.

Senti, una stella è caduta risuonando!

Non andare a piedi nudi sull’erba,

il mio giardino è pieno di schegge.

La vita di Edith Irene Södergran fu breve come una “stella caduta risuonando”, anche se la sua luminosità fu più evidente per i posteri. La giovane poetessa finlandese infatti fu considerata post mortem una delle voci più autorevoli dell’espressionismo e del modernismo nazionale e della poesia svedese (lingua in cui si espresse). Fu profondamente influenzata dai simbolisti, influenza che ritroviamo anche in questa lirica struggente e suggestiva, fatta di immagini e di languore. Lo stesso languore con cui attendiamo che l’altro si avvicini nonostante le schegge a baluardo della nostra condizione solitaria.