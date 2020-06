Corfinio, 70enne uccide la moglie e tenta il suicidio

Tragedia a Corfinio, vicino Sulmona: uomo uccide la moglie e tenta il suicidio.

È finito in ospedale con un coltello conficcato nel corpo. Si è così scoperto che l’uomo, prima di tentare il suicidio, avrebbe ucciso la moglie.

Come spiega Il Messaggero, al momento non si conoscono altri particolari. Il presunto assassino sarebbe un 70enne, ricoverato in gravi condizioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri.