Turismo, Bocchino: “19 milioni a fondo perduto grazie alla Lega”

Giunta regionale, delibere attuative per il turismo. Sabrina Bocchino (Lega): “19 milioni a fondo perduto grazie al gruppo Lega”.

“Con le prime delibere di giunta, il governo regionale sta attuando i contenuti del progetto di legge n.118 poi convertito in legge regionale, nota a tutti come Cura Abruzzo 2, che prevede aiuti a fondo perduto ad imprese, partite iva e professionisti, per aiutare il sistema economico abruzzese”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega Abruzzo, Sabrina Bocchino, prima firmataria, insieme al gruppo consiliare Lega Abruzzo, dell’imponente intervento economico messo in campo dalla Regione Abruzzo per aiutare le imprese nel dopo lockdown.

“L’art.2 del Cura Abruzzo2 – ricorda Sabrina Bocchino – è stato approvato dalla giunta regionale giovedì, questi primi 19 milioni daranno una boccata di liquidità al settore del turismo, del commercio, dell’artigianato, delle agenzie di viaggio, dei tour operator e delle guide turistiche. Il bando verrà pubblicato non appena il governo regionale avrà il via libera dall’Unione Europea trattandosi di una rimodulazione dei fondi europei Fesr e Fse; sono interventi a fondo perduto rivolti alle attività che documentino la perdita di incassi nei mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria”.