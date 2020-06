Ponte Belvedere, un Comitato “per superare l’empasse”

L’AQUILA – Si è costituito il Comitato Promotore Ponte Belvedere: “Disposti a collaborare per superare l’annoso problema”.

Si è ritualmente costituito a L’Aquila, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Museo che ne è coordinatore, il Comitato Promotore “Ponte di Belvedere – L’Aquila”.

Il Comitato si propone di ottenere dalle pubbliche autorità “il superamento della ormai notoria “empasse” dell’amministrazione comunale in ordine all’abbattimento e ricostruzione e/o ristrutturazione del Ponte di Belvedere chiuso dal traffico dal 6 aprile 2009″ e “il ripristino della piena funzionalità originaria garantendo l’inderogabile sicurezza per i residenti nel sottostante edificio civico n.29”.

“Il ponte – si ricorda dal Comitato – costituisce uno degli snodi centrali della viabilità del centro storico ponendosi come un mini anello di scorrimento oltre che sicura via di fuga in caso di emergenza per i cittadini aquilani così come avvenuto in occasione del sisma distruttivo dell’aprile 2009. Il comitato promotore evidenzia che i due storici Viali della Città Viale Duca degli Abruzzi e Viale Giovanni XXIII°: i prefati Viali collegano la zona nord e al zona sud della città costeggiando il centro storico ad ovest sono stati inseriti nel Piano Urbano della Mobilità sostenibile del Comune dell’Aquila e classificati quali “viabilità di rilievo nelle aree centrali”. Gli organizzatori si dichiarano disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale per la risoluzione dell’annoso problema ed a proporre ogni iniziativa utile e necessaria volta alla tutela dell’asse viario cittadino”.

L’avvocato Gianluca Museo è stato nominato coordinatore ed esercita la rappresentanza del Comitato dei promotori di cui fanno parte Sandro Zecca, Paolo De Santis, Alessia Rossi, Paola Tito, Daniela Pollio, Luciano Cococcetta, Gisella Calderone, Vera Zenodocchio, Francesco Giancola, Angela Di Marco, Aldo Zecca, Luigi Faccia, Roberto Museo.