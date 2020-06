Il luogotenente Filippo Graziano in pensione, l’abbraccio di Campotosto

Il luogotenente Carica Speciale Filippo Graziano in pensione, a Campotosto la festa con cittadini e colleghi dell’Arma.

Nella serata di ieri, 26 giugno 2020, sulla piazza principale del paese di Campotosto (AQ), organizzata da un comitato spontaneo di cittadini, si è svolta una festa per il saluto a una figura di riferimento importante per l’intera comunità, il Luogotenente Carica Speciale Filippo Graziano, già Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri, il quale, dopo 38 anni di servizio, di cui gli ultimi 25 passati a Campotosto, è stato posto in congedo per limiti di età. Gioia ma anche commozione hanno caratterizzato l’intera serata.

Durante la festa, alla presenza delle autorità comunali, del Capitano dei Carabinieri Francesca Ferrucci, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di L’Aquila, nonché dei colleghi della locale Stazione Carabinieri e delle Stazioni limitrofe, sono state consegnate al Luogotenente C.S. Filippo Graziano due targhe in ricordo del servizio prestato.

Con questo gesto, i cittadini e i colleghi hanno voluto ringraziare l’impegno umano, continuativo e infaticabile, che il Luogotenente ha tenuto nel periodo del suo Comando, dimostrandosi sempre disponibile e carico di umanità nei confronti della popolazione di quel centro, specialmente durante le calamità naturali verificatesi.