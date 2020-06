Defibrillatore imbrattato a piazza Palazzo, Azimut: “Richiamo a senso civico”

L’AQUILA – Imbrattato il defibrillatore installato a piazza Palazzo. Azimut: “Non chiediamo rispetto per la nostra campagna, ma per chi ha contribuito all’iniziativa”.

“Abbiamo constatato nella giornata di ieri che la postazione salvavita con defibrillatore automatico esterno installata presso piazza Palazzo a L’Aquila è stata presa di mira da qualche incivile che si è divertito a imbrattarla”. Così in una nota l’Associazione Azimut, che commenta l’accaduto: “Non chiediamo rispetto per la nostra campagna ma per tutti i privati cittadini e le attività del territorio che hanno contribuito in questi anni all’acquisto dei defibrillatori in città”.

“C’è chi si diverte inspiegabilmente a deturpare un prezioso bene della collettività, – proseguono dall’associazione – a maggior ragione se si tratta di un dispositivo salvavita. I nostri volontari ripuliranno la colonnina nelle prossime ore, ma chiediamo a tutta la cittadinanza un aiuto per monitorare lo stato dei dispositivi e di segnalarci subito eventuali anomalie riscontrate. Il senso civico vincerà sulle barbarie.