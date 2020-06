Tributi e riscossioni Case e Map: parte la videochiamata con gli uffici

Coronavirus, tributi e riscossioni Case e Map: da lunedì 29 giugno videochiamata con gli uffici.

A partire da lunedì 29 giugno i cittadini potranno interfacciarsi in videochiamata con gli uffici del servizio tributi, quelli della riscossione dei Progetti Case e Map e quelli del Patrimonio del Comune dell’Aquila, allo scopo di chiedere informazioni e porre quesiti. Lo rende noto il settore Equità tributaria.

Il servizio di front office in videochiamata degli uffici in questione sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00, ed il martedì e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle 18:00, previo preliminare appuntamento da richiedere telefonicamente, oppure a mezzo mail o pec ai recapiti degli uffici. Detti recapiti, unitamente alle modalità di fruizione del servizio in questione, sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, in questa pagina.