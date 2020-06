Riapertura Abbazia di Santo Spirito al Morrone e Museo archeologico di Campli

Riaprono due gioielli dell’Abruzzo: l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona e il Museo Archeologico Nazionale di Campli.

(uno scatto del museo archeologico di Campli)

La Direzione Regionale Musei Abruzzo, guidata da Lucia Arbace, è lieta di annunciare la riapertura al pubblico di ulteriori due luoghi della cultura da sabato 27 giugno 2020.

L’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, aprirà il venerdì dalle 14.00 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.30.

E’ possibile visitare due mostre complementari: Natura e Spiritualità. Carl Borromaus Ruthart (Danzica 1630 – Aquila 1703), e I Canti della Natura. Sebastiano A. De Laurentiis e Luigi d’Alimonte.

Il Museo Archeologico Nazionale di Campli dal 27 giugno 2020, sarà aperto nei giorni di sabato e domenica dalle 8.30 alle ore 19.30.

Per entrambi luoghi della cultura, altre aperture, a richiesta e previa prenotazione, ​ saranno di volta in volta valutate in ragione della sicurezza e della disponibilità di personale.

Con questi due musei, sono ben sette i musei statali riaperti al pubblico, dopo il MuNDA all’Aquila, la Casa Natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara, i due Musei Archeologici Nazionali di Chieti, Villa Frigerj e La Civitella, e il Castello Piccolomini di Celano.

Per l’Abbazia di Sulmona e il Museo Archeologico di Campli è disponibile un servizio di visite guidate a cura dell’Associazione D-Munda (info, costi e prenotazioni obbligatorie cell. 348/5616363/324/5474537 associazionedmunda@gmail.com)