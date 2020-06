Carcere di Sulmona, trasferito il detenuto pericoloso

Trasferito dal Carcere di Sulmona ad altra sede il detenuto che aveva aggredito poliziotti e devastato l’ospedale.

Aveva seminato il terrore nel carcere di Sulmona, aggredendo agenti di Polizia penitenziaria e anche devastando il pronto soccorso dell’ospedale peligno e il reparto dedicato ai detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Ora il detenuto turbolento è stato trasferito, seppur con non poche difficoltà, da personale specializzato nel campo dei trasferimenti dei detenuti, in un altro istituto specializzato nel contenimento di detenuti psicotici.

A darne notizia è Mauro Nardella segretario UIL PA e componente del cartello sindacale unitario Penitenziario: “I complimenti vanno ai componenti della scorta che hanno tradotto il detenuto e al Responsabile del nucleo traduzioni e piantonamento cittadino per l’ottima impostazione data all’operazione. Essa, infatti, vista la condizione personale del detenuto che presentava non poche imprevedibili e pericolose insidie non poteva prescindere dall’ottima impostazione data all’operazione proprio dagli addetti al trasferimento”.