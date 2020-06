Avezzano, riaprono i parchi giochi con l’aiuto dei volontari

Riapriranno a partire dal 4 luglio i parchi giochi ad Avezzano. Questa mattina l’incontro con le associazioni d’Arma del territorio. Ci sono volontari per vigilare le aree, ma ne servono altri. La nota del Capotano Floriano Maddalena dell’UNUCI.

“Questa mattina, alle ore 12, nell’ufficio di Gabinetto del Commissario Prefettizio del Comune di Avezzano, ho partecipato ad una riunione nella quale erano presenti il dottor Mauro Passerotti, il Capo di Gabinetto dottor Vincenzo Baldassarre, il Comandante della Polizia Locale Luca Montanari, l’architetto Massimo De Sanctis, il rappresentante della Protezione Civile Umberto Tonon e i rappresentanti del Corpo delle Guardie Zoofile, per trattare l’argomento “riapertura dei parchi giochi” di Avezzano: il “parco giochi di Piazza Torlonia” e il parco a nord della città: “Area Giochi Dino Park”.

“I parchi saranno aperti dalle ore 16 alle ore 20 dal lunedì alla domenica, ad iniziare da sabato 4 luglio. I turni di sabato e domenica saranno espletati dai volontari della Protezione Civile. Occorrerebbero altri volontari per assolvere alla sorveglianza dei parchi giochi da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 20″.

Durante i lavori dell’assemblea è stata chiesta la collaborazione da parte di alcuni volontari per espletare tale compito, volto a far giocare i bambini in tranquillità. “Ho riferito che avrei interessato tutte le Associazioni facenti capo ad Assoarma/Avezzano per trovare alcuni volontari che potessero assolvere a tale utile compito”.

“Tutto ciò premesso, prego di diramare cortesemente questa proposta, perché si trovi l’auspicabile collaborazione in favore dei bambini. Un’altra riunione per gli aggiornamenti è stata fissata per il pomeriggio di martedì prossimo, quando dovrei comunicare i nominativi degli eventuali volontari”.