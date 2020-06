Torna il Giardino Letterario a San Pietro della Ienca, con il centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II

Centenario della nascita di Giovanni Paolo II, presentato in Comune “Il giardino letterario” dell’associazione San Pietro della Ienca

Comincerà domenica 28 giugno la rassegna culturale Il Giardino Letterario, dell’associazione culturale San Pietro della Ienca (L’Aquila), che quest’anno avrà, come tema principale, il centenario della nascita del Papa Santo Giovanni Paolo II.

Il legame tra Karol Wojtyla e San Pietro della Ienca (sotto il massiccio del Gran Sasso d’Italia, nella valle del Vasto) è stato sempre molto stretto per via delle visite che il papa ha effettuato lì durante il suo pontificato; in particolare nella chiesa medioevale del borgo, oggi santuario intitolato proprio a Giovanni Paolo II.

Il programma del Giardino Letterario andrà avanti fino alla fine di agosto, con un’appendice anche a ottobre, ed è stato presentato oggi nella sede del Comune dell’Aquila dal presidente dell’associazione, Pasquale Corriere, dal sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi e dal presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri. Comune e Fondazione infatti patrocinano e sostengono l’iniziativa.