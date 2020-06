Tanti auguri a William Zonfa, chef super star

Tanti auguri di buon compleanno allo chef stellato aquilano William Zonfa.

William Zonfa, lo chef fascinoso, elegante e impeccabile non solo in cucina ma anche nella scelta dell’outfit, dal 2010 ai fornelli del ristorante Magione Papale, stella Michelin.

Zonfa è uno degli ambasciatori della cucina italiana e nello specifico abruzzese, in tutto il mondo.

Durante il lockdown lo chef Zonfa, che come tutti ha dovuto chiedere l’attività nel periodo dell’emergenza non ha lasciato soli i clienti e gli affezionati, tenendo compagnia con dei video tutorial di cucina pubblicati sui social per tritare anche nelle case di chi era in isolamento una ventata di colori e profumi “made in Abruzzo”.

Chissà se oggi, nel giorno del suo compleanno, lo chef Zonfa preparerà uno dei suoi manicaretti per festeggiare o se invece santificherà la sua festa con una giornata di riposo!

Intanto la redazione del Capoluogo gli fa tanti auguri, con la speranza di un futuro sereno e tanto altre stelle sul suo cammino!