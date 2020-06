Porta Barete, progetti di riqualificazione allo sprint finale

L’AQUILA – Cinque progetti per la riqualificazione di Porta Barete. A luglio la decisione finale.

Sono 5 su 25 presentati i progetti selezionati nei giorni scorsi dalla Commissione istituita per la scelta del progetto per la riqualificazione di Porta Barete. Tra questi 5, il “vincitore”, che dovrebbe essere individuato entro fine luglio. Il concorso prevede un premio da 72mila euro e la possibilità che il progetto vincitore possa essere preso come base per i lavori di riqualificazione di un’area interessata da scavi archeologici. Quasi 14mila euro il premio per il secondo classificato e circa 5mila per gli altri tre.

Come ricorda Il Centro, tutti e 5 i progetti prevedono tutti la rimozione del terrapieno di via Roma e del sottopasso di via Vicentini, l’adeguamento di via Dei Marsi, la sistemazione di via Santa Croce e il miglioramento degli accessi pedonali.